В АРМА передано залізну руду російського олігарха вартістю майже ₴1,8 млрд.

За клопотаннями прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано раніше арештовані в декількох морських портах України 166 тис тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн. Уся сировина є власністю іноземної компанії.

За даними слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі «транзит» залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

З метою ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів, які сплачуються в ході імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії відвантажували товар суб’єктам господарювання – резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі.

Таким чином державі завдано понад 118 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу співробітників СБУ (ч. 3 ст. 212 КК України).

Офіс Генерального прокурора