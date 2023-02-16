В Балаклії колаборантка при окупантах перекваліфікувалася з підприємиці в «начальника медичної служби»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Поплічницею окупантів виявилась підприємиця, бізнес якої пов’язаний з роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами.

За даними слідства, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району підозрювана вступила у змову з представниками зс рф. Жінка обійняла посаду так званого «начальника медслужбы Балаклейского территориального управления» при окупаційній адміністрації.

Підозрювана взаємодіяла з представниками рф, беручи участь у нарадах під керівництвом окупаційної влади. Також жінка організовувала роботу так званої «медслужбы» — сама проводила наради з підлеглими, надавала вказівки працівникам, приймала на роботу співробітників, організовувала фінансування лікарень та видачу заробітної плати у російських рублях.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура