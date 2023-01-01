В бане росийских ФСБшников нашли мертвым срочника со спущенными штанами и страшными порезами на руках

В Ленинградской области РФ в воинской части в поселке Каменка в ночь на 8 декабря нашли мертвым 21-летнего срочника Анатолия Черкашина.

Об этом петербургскому изданию «Бумага» рассказали его родственники и знакомые.

В Каменке находится 138-я гвардейская мотострелковая бригада (в/ч 02511). Черкашин проходил там службу с середины 2022 года, в конце августа его перевели в подразделение ФСБ при части. Срочник топил баню, где парятся офицеры спецслужбы, и следил там за порядком.

Сосед Черкашина утром 8 декабря обнаружил его тело в парилке бани для офицеров ФСБ. Друг срочника рассказал «Бумаге», что, со слов сослуживцев, он лежал со спущенными «до самого низу» штанами, его предплечья были обвязаны полотенцем. На руках Черкашина были 15 порезов, издание выложило их фотографии. Кровь обнаружили сразу в нескольких помещениях бани.

Сейчас военные следователи СК проводят проверку обстоятельств смерти срочника. В извещении о смерти Черкашина, которое получили родители, причина смерти не называлась. В выводах судмедэкспертизы, по словам знакомых, говорилось, что срочник упал и разбил голову; порезы там не упоминались.

17 декабря тело Черкашина доставили в его родную станицу Зеленчукскую в Карачаево-Черкесии. Медэксперт в Черкесске пришел к аналогичным выводам. 19 декабря его похоронили. Родственники срочника предположили, что на частного медэксперта из Черкесска «могли надавить».

По словам троюродного дяди по имени Евгений, хотя срочник во время созвонов с ним не жаловался на службу, он говорил отцу про «конфликтные инциденты» с офицерами ФСБ, которые ходили в баню. В чем они заключались, родственники не уточнили. // Медиазона