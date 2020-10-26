В Бердянске снова обстреляли автобус с пассажирами (фото, видео)

За неделю это уже второй случай нападения на маршрутки.

В Бердянске неизвестные снова обстреляли автобус, ехавший по маршруту №17 (универмаг «Черёмушки» – Аквапарк). В момент происшествия в транспортном средстве находились пассажиры, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает «Про Бердянск».

Инцидент произошел вчера, 25 октября, около 18:00 на Западном проспекте, в районе Вечного огня. По словам водителя маршрутки Олега, он услышал сильный хлопок, а позже выяснилось, что стреляли в боковое окно. Стекло разбилось, но осколки не разлетелись по салону – спасла пленка с рекламой, наклеенная на окна.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 октября вечером на улице Европейской, в районе конечной остановки «Тубдиспансер», неизвестные злоумышленники обстреляли два автобуса, следовавших по маршруту № 21.

По мнению, руководителя отдела транспорта и связи горисполкома Ирины Удовиченко, это провокация, направленная на то, чтобы запугать перевозчиков и местную власть перед выборами. Кроме того, хулиганские действия она связывает с событиями, случившимися на дне депутата. Тогда представители льготных категорий населения требовали отмены временных ограничений действия льготного проезда.

По данным фактам соответствующими органами ведется расследование. // Актуально