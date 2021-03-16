В Болгарии изъяли миллионы фальшивых долларов и евро, предназначенных для отправки в Украину и Западную Европу

Фальшивые доллары предназначались для отправки в Украину; фальшивые евро – в Западную Европу

Болгарская полиция арестовала в Софии мужчину и женщину после того, как правоохранительные органы страны обнаружили миллионы фальшивых долларов и евро, предназначавшихся для отправки в Украину и страны Западной Европы. Об этом сообщил во вторник высокопоставленный сотрудник ВМД Болгарии.

В ходе операций, проведенных в понедельник и во вторник в трех районах Софии, полицейские изъяли поддельные банкноты на сумму 4 миллиона долларов и 3,6 миллиона евро.

Любомир Янев – глава подразделения МВД, специализирующегося на борьбе с организованной преступностью, – сообщил, что фальшивые банкноты были отпечатаны в одном из вузов болгарской столицы. В каком именно – он не уточнил.

«Мы располагаем данными, указывающими на то, что задержанные – часть более крупномасштабной схемы, связанной с переправкой фальшивых долларовых банкнот в Украину, а фальшивых евро – в Западную Европу», – рассказал Янев на пресс-конференции.

В январе власти Болгарии предъявили обвинения четырем лицам после того, как в тридцати местах, разбросанных по всей территории страны, были обнаружены принтеры и оборудование для изготовления фальшивых банкнот.

Операция проводилась совместно Секретной службой США и Европолом. // Голос Америки