В «Борисполе» украинка погорела на взятке из-за знакомого иранца

В аэропорту «Борисполь» девушка пыталась дать взятку начальнику пограничного контроля, чтобы в Украину пропустили гражданина Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

«26-летняя полтавчанка пыталась подкупить начальника пограничного контроля штаба Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев», чтобы в Украину пропустили ее знакомого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вчера вечером. Украинка обратилась к пограничникам и «пожелала общаться только с руководством ОКПП «Киев» по безотлагательному личному вопросу».

«Во время беседы начальника отдела пограничного контроля штаба ОКПП «Киев» с женщиной, последняя предложила 400 долларов США за пропуск в Украину ее знакомого, гражданина Ирана. Деньги украинка положила в папку среди других своих документов», — сообщили в ГПСУ.

В ведомстве добавили, что когда правоохранители задокументировали факт дачи взятки, женщина попыталась силой забрать у них свои документы и деньги. Украинку передали правоохранителям, а гражданина Ирана сегодня отправили обратным рейсом в Стамбул.