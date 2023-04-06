В Бразилії чоловік з сокирою напав на дитсадок: четверо дітей загинули
В середу, 5 квітня, чоловік з сокирою напав на дитячий садок в Блюменау, що на півдні Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
В результаті нападу чоловіка четверо дітей, віком від 5 до 7 років, загинули. Ще четверо дітей отримали поранення.
25-річного нападника затримала місцева поліція. За даними правоохоронців, чоловів перестрибнув через паркан і потрапив на дитячий майданчик. На захист дітей вибігли вчителі, після чого нападник втік, а згодом він сам здався поліції.