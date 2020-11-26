В Черкасах у водія, позбавленого права керування, виявили зброю та наркотики

Під час патрулювання вулиці Ярославської, поліцейські зупинили автомобіль Mercedes тому, що транспортний засіб мав очевидні ознаки, що свідчили про технічну несправність.

Спочатку, під час перевірки документів поліцейські виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Надалі, здійснюючи поверхневу перевірку 29-річного черкащанина, інспектори виявили у нього предмет схожий на пістолет.

Також чоловік намагався викинути на землю пакетик з речовиною, схожою на наркотичну. У подальшому, в салоні автомобіля було виявлено ще 2 пакетики з ймовірно наркотичними речовинами.

Під час спілкування у водія Mercedes патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували пройти огляд, на що останній відмовився.

При перевірці документів з’ясувалося, що вище зазначена особа протягом року вже притягувалася до адміністративної відповідальності за нетверезе водіння та відповідно до рішення суду була позбавлена права керування транспортними засобами.

На нього поліцейські склали адміністративний протокол за ч.2 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала подію та надалі займається цією справою.

Патрульна поліція Черкаської області