В Черкассах журналиста избили за критику местного чиновника

Руководителя черкасского телеканала «Антенна» и известного в городе журналиста Валерия Воротника избили посреди собственной студии. Очевидцы происшествия сообщают, что среди нападавших – руководитель муниципальной инспекции Черкасского горсовета Станислав Коломиец. Эту информацию сообщила жена пострадавшего и сотрудница канала Оксана Горецкая.

По ее словам, сегодня, 2 февраля, в их студию пришли двое: Коломиец и неизвестный мужчина. После того как они вошли в кабинет, Валерий Воротник сразу обратился к жене с просьбой вызвать полицию. Впоследствии он подтвердил эту информацию в своем аккаунте в соцсети.

Женщина пыталась добраться до тревожной кнопки, однако помощник Коломийца удерживал ее силой и заблокировал в кабинете. Когда Воротник вернулся, то рассказал жене, что его тоже удерживали и разбили лицо.

Накануне Валерий Воротник опубликовал в своем Facebook сообщение, в котором критиковал действия руководителя муниципальной инспекции. Журналист отметил, что чиновник совершил «кражу интеллектуальной собственности с целью пиара».

«Гламурный руководитель управления инспектирования, похоже, больше всего озабочен своим пиаром, чем выполнением служебных обязанностей», — написал он, добавив, что обратился к мэру и правоохранителям. // Journalist

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За фактом нападу на журналіста у Черкасах розпочато кримінальне провадження

Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Слідчі розглядають кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України. Проводяться першочергові слідчі дії.

Сьогодні о 14:00 годині на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє осіб скоїли напад на журналіста. Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили до третьої міської лікарні.

За фактом події відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345-1 (Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі встановлюються усі обставини кримінального правопорушення.

Сектор комунікації поліції Черкаської області