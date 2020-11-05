В черкасской больнице пациенты, излечившиеся от COVID-19, украли устройства для увлажнения кислорода

Из городской больницы Черкасс пациенты после выздоровления от коронавируса украли медицинское оборудование. Речь идет об устройствах для увлажнения кислорода.

Об этом сообщил директор КНП “Первая городская больница” Тимофей Тронц на своей Facebook-странице.

Врач рассказал, что сейчас в больнице оборудовано 30 коек для больных коронавирусом. Однако по состоянию на 5 ноября на лечении находится 31 пациент.

Тронц отдельно обратился к пациентам, которые выздоровели от коронавируса, но прихватили устройства для увлажнения кислорода.

“В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано”, – отметил врач.

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