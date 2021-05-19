В Чернигове разоблачили очередной «реабилитационный центр», где удерживали наркозависимых и «неугодных» родственников

В Чернигове полиция прекратила деятельность так называемого «реабилитационного центра», который организовал гражданин РФ.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

«Реабилитационный центр» в Чернигове действовал около полугода. В преступную группировку организаторов также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей. Россиянин руководил всеми процессами, его помощник был начальником «мотивационной группы», в которую входили еще двое молодых людей спортивного телосложения. Ранее все фигуранты были судимы за распространение наркотиков.

— В центр могли попасть как наркозависимые и алкоголики, так и лица, которые по определенным причинам не угодили своим родственникам. Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот дом, — рассказывает начальник полиции Черниговской области Владимир Нидзельский, — Для этого необходимо было просто указать пальцем на «пациента» в возрасте от 18 лет. За ним в любую точку Украины сразу выезжала так называемая «мотивационная группа» — молодые люди спортивного телосложения, которые принудительно доставляли человека в Чернигов.

Такая услуга стоила до 2,5 тысяч гривен. Кроме этого, родственник должен был платить за содержание пострадавшего в центре по 8 тысяч гривен в месяц. Медицинских справок о состоянии здоровья «пациента» организаторы центра не просили. Медиков в центре тоже не было. В случае болезни или агрессивного поведения пострадавшим давали наркотики.

В зарешеченном доме члены группировки отбирали у людей мобильные телефоны, личные вещи, не давали выходить на улицу или общаться вне центра, оказывали психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых «правил пребывания». Сейчас полиция Черниговской области проверяет информацию об отчуждении недвижимого имущества граждан, находившихся в неволе.

В доме полиция обнаружила 21 человека, которых незаконно удерживали взаперти. Организатора и еще трех членов группировки задержали. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. // Преступности.НЕТ