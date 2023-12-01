В Чернігові з хабарем у понад ₴140 тис. затримали начальника управління міськради

Сума хабаря становила 10% від загальної вартості виконаних робіт за договором. Гроші посадовець отримував у кілька етапів.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції продовжують знешкоджувати корупційні схеми в органах влади. Одну з таких викрили в Чернігівській міській раді. Організував її керівник одного з управлінь.

Посадовець вимагав 10% «відкату» за підписання актів виконаних робіт та фінансові розрахунки по ним. Сума неправомірної вигоди склала понад 142 тис. грн.

30 листопада поліцейські затримали начальника управління міськради під час одержання другої частини хабаря – 101 700 гривень. Тижнем раніше він отримав 40 600 гривень.

Посадову особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та йому повідомлено підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України