В Черниговской области погибла мать четверых детей, ставшая жертвой домашнего насилия

В Черниговской области мать четверых детей стала жертвой домашнего насилия и погибла, а полиция на вызов не приехала, получив неточный адрес.

Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

“Во время мониторинга СМИ мной была обнаружена информация о гибели матери четырех детей, которая проживала в с. Кладьковка Куликовского района Черниговской области. Как стало известно, домашнее насилие в жестокой форме в многодетной семье происходило на глазах у детей, которые сами позвонили в полицию за помощью. Однако правоохранители на вызов не приехали, объяснив это тем, что ребенок, который обращался за помощью и защитой, дал неточный адрес”, — написала Денисова.

По ее словам, полицейские не проинформировали ни голову территориальной общины, ни другие службы, которые бы могли содействовать в получении данных о семье.

“В трагедии, которая произошла в Куликовском районе в Черниговской области, является очевидным бездействие полиции на сообщение о домашнем насилии. Ведь согласно законодательству, деятельность по предотвращению и противодействию домашнему насилию основывается на таких принципах как должное внимание к каждому факту домашнего насилия, признание его общественной опасности и обеспечения нетерпимого отношения к любым его проявлениям, эффективное взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия этому явлению далее”, — отметила Денисова.

Также, омбудсмен сообщила, что у семьи, в которой произошла трагедия, ранее уже случались случаи домашнего насилия. По словам родственников, женщина обращалась в полицию, но о таких фактах не был уведомлен орган опеки и попечительства.

“Требую от руководства Национальной полиции Украины дать правовую оценку действиям сотрудников полиции, которые обязаны были своевременно отреагировать на сообщения о насилии в отношении женщин и принять меры по защите ее и детей от обидчика”, — заявила Денисова.

“Также направлен запрос в орган опеки и попечительства по месту жительства детей с целью защиты их прав и интересов, в том числе по оказанию детям психологической помощи как пострадавшим от домашнего насилия или ставших его свидетелями”, — добавила она.