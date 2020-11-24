В Державній службі морського та річкового транспорту вимагали та отримували хабарі за безперешкодну здачу іспитів майбутніми моряками

Служба безпеки України викрила системний корупційний механізм у Державній службі морського та річкового транспорту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що організували протиправну схему колишні та діючі посадовці держустанови. Зловмисники вимагали та отримували хабарі за безперешкодну здачу іспитів майбутніми моряками. Чиновники, які входять до складу кваліфікаційної комісії, вступили у змову зі службовими особами навчальних закладів з підготовки моряків. Вони вимагали 10 тисяч гривень з кожного кандидата на отримання посвідчення судноводія малого та маломірного судна. У такий спосіб чиновники щомісяця «заробляли» майже 1 мільйон гривень за фіктивне навчання.

Співробітники СБ України встановили, що за сприяння посадовців держслужби у приміщенні Київської держаної академії водного транспорту здійснювалось «формальне» проходження тестів. Потім у Державній службі морського та річкового транспорту України кандидати отримували посвідчення судноводія.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України правоохоронці задокументували два епізоди отримання посадовцями неправомірної вигоди.

Наразі проводяться слідчі дії у приміщеннях Морської адміністрації, школи з підготовки судноводіїв і за адресами проживання фігурантів для вилучення документації та чорнових записів, які підтверджують функціонування корупційного механізму, а також коштів, отриманих від протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо затримання основних фігурантів кримінального провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлення про підозри і направлення до суду клопотань щодо обрання запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.