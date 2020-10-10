В Днепре 27-летняя «гадалка» выманивала драгоценности, «снимая порчу» (фото)

Жительница Пятихаток предложила своей знакомой погадать и снять порчу. Взамен на это подозреваемая мошенница попросила приносить драгоценности из дома. В пятницу, 9 октября, правоохранители вручили женщине подозрение.

С 23-летней жертвой преступления предполагаемая преступница познакомилась вначале лета. В процессе общения она предложила девушке погадать и снять порчу с ее родных. Для этого клиентке нужно было отдать все драгоценности, которые есть у нее дома.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска во время очередной передачи ценного имущества. Ею оказалась 27-летняя жительница Пятихаток. Женщину подозревают в мошенничестве по ч.1 ст. 190. На данный момент правоохранители выясняют, причастна ли она к подобным преступлениям, совершенным в городе и по области. Если вину докажут, максимальный срок, который получит подозреваемая за содеянное, — ограничение свободы сроком до 3 лет. Следствие продолжается.

Полиция просит каждого присмотреться к фото — если вы так же пострадали от действий мошенницы, сообщите об этом на линию 102 или по телефону (096) 884-83-94.