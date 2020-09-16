В Днепре аферисты представляются сотрудниками интернет-провайдеров и «потрошат» лифтовые

В Днепре появились аферисты, которые представляются сотрудниками «Воли» и грабят лифтовые.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на фейсбук-страницу «Реальный Левобережный».

На переулке Крушельницкой, 18 женщина около 50-ти лет представилась жителям дома сотрудницей интернет-провайдера «Воля», якобы для проверки кабеля. Документы гражданка не предоставила. Выяснилось, что руководство «Воли» никого не присылало по указанному адресу.

По словам Анны Негур, по такой же схеме зашли в подъезд на переулке Крушельницкой, 20 и ограбили лифтовую.