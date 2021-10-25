В Днепре четверо мужчин в балаклавах ворвались в отель и избили постояльца-уголовника и собственника

В Днепре четверо мужчин ворвались в отель Renaissance и избили постояльца и собственника заведения.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Четверо мужчин в медицинских масках и балаклавах ворвались в отель Renaissance, расположенный на улице Писаржевского, 20, и целенаправленно забежали в номер, где отдыхал 36-летний мужчина. Неизвестные избили постояльца, нанеся ему удары по голове.

На шум выбежал в коридор 40-летний собственник отеля. Злоумышленники набросились на него и избили. В результате чего мужчина упал на пол и ударился головой. Увидев это, неизвестные хулиганы выбежали из отеля и скрылись.

Как выяснилось позднее, пострадавший посетитель отеля ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж из автомобилей. Теперь все обстоятельства произошедшего нападения на двух мужчин в отеле Renaissance будут устанавливать правоохранительные органы.