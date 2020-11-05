В Днепре двое мужчин из-за долга подожгли автомобиль местной жительницы

Работники уголовного розыска Днепровского отдела полиции установили, что в декабря 2019 года у одного из домов в Соборном районе города Днепр двое мужчин подожгли автомобиль Mazda: причиной этого стал долг 34-летней владелицы транспорта.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

2 ноября в рамках открытого уголовного производства полицейские провели обыск.

В результате у злоумышленников изъяли пистолет с патронами, гранату Ф-1 с запалом, черновые записи и фото транспортного средства.

Сейчас правоохранители проверяют мужчин на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города Днепр.