В Днепре и области разыскивают подозреваемого в жестоком избиении человека (фото)

В Днепре и области полицейские разыскивают Сипко Алексея Валентиновича 1976 года рождения. С ноября 2015 года он находится в государственном розыске за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, мужчина может скрываться в Киевской области.

Особые приметы: рост 178 см, голубые глаза, русые волосы, на левом колене набита свастика, на правом — «роза ветров».

Если вы видели мужчину или знаете, где он может находиться, пожалуйста, позвоните по номеру (099) 458-43-87 или на линию «102».