В Днепре мошенница лишила пожилую пару почти 14 тысяч долларов

В Днепре мошенница выманила у пожилой семейной пары крупную сумму в долларах, представившись их дальней родственницей и предложив помощь в обмене денег.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел на ж/м Покровский в Новокодакском районе города. Полицию вызвали 86-летняя пенсионерка со своим 93-летним мужем. В пятницу, 8 января, в квартиру к пожилой паре постучала неизвестная женщина, на вид ей — около 25 лет. Она представилась дальней родственницей стариков, называла хозяйку по имени.

«Гостья» сообщила, что якобы необходимо обменять деньги, поскольку банки в ближайшее время закроются, и предложила паре свою помощь по обмену денег. Пенсионерка показала все свои сбережения — деньги на сумму около 14 тысяч долларов, купюры по большей части номиналом в сотню долларов и несколько — по 20.

Посмотрев на деньги, визитерша сложила их в конверт, оставила его на столе и быстро ретировалась. После того как она ушла, хозяйка дома проверила конверт, но в нем обнаружила лишь чистую бумагу.

Кроме того, «гостья» звонила с телефона пенсионерки и с кем-то долго разговаривала.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, предпринимаются мероприятия по розыску мошенницы.