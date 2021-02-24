В Днепре мошенницы выманили большую сумму денег у 88-летней пенсионерки (видео)

В Днепре мошенницы, представившись социальными работницами, выманили у пожилой женщины крупную сумму денег: полиция задержала злоумышленниц.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции накануне, 22 февраля, у одного из торговых центров заметили двух подозрительных женщин, которые следили за пенсионеркой. Затем женщины вместе со старушкой пошли в сторону многоэтажек.

Как установили правоохранители, под предлогом проверки бытовых счетчиков, подозреваемые попали в квартиру пожилой женщины. Уже находясь внутри жилища, они предложили пенсионерке обменять накопленные ею денежные купюры «старого образца» якобы на новые. Положив деньги в белый конверт, мошенницы тайно обменяли его на аналогичный конверт, но с бумагой внутри, а не купюрами. Всего обманщицы похитили таким образом у пожилой женщины более 2 000 долларов США и почти 10 000 гривен.

Мошенницы были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.190 (Мошенничество) УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде от штрафа до лишения свободы на срок до 3-х лет.