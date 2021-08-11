В Днепре неизвестные положили платежный терминал в тележку и скрылись. Охранник «не догнал»

В Днепре в магазине «Сильпо» на улице Юрия Кондратюка, 4 двое неизвестных украли терминал IBox, положив его в продуктовую тележку.

Об этом сообщает Днепр Оперативный со ссылкой на собственные источники.

О произошедшем в полицию заявил охранник «Сильпо», которому не удалось догнать грабителей. По его словам, люди зашли в магазин в черной одежде (в черных кепках и футболках) и с медицинскими масками, уверенно подойдя к терминалу и погрузив его в продуктовую тележку. После — погрузили украденное в белый микроавтобус Volkswagen и скрылись в дворах ж/м Покровский.

Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов обследовали территорию, но не смогли найти злоумышленников. Поиск продолжается.