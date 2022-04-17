В Днепре патрульные задержали и передали СБУ двух почитателей «русского мира»

Патрульная полиция Днепропетровщины продолжают задерживать подозрительных граждан, которые оказывают содействие оккупантам.

Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Вчера днем, патрулируя Чечеловский район, экипаж патрульной полиции заметил осматривавшего местность гражданина, который подозрительно вёл себя и, увидев полицейское авто, пытался быстро уйти. Его остановили, чтобы провести проверку.

В мобильном телефоне гражданина патрульные обнаружили множество пророссийских лозунгов и переписку с российскими абонентами.

А сегодня ночью, в Соборном районе, стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушил комендантский час. Во время поверхностной проверки у гражданина был обнаружен предмет, похожий на оружие, пророссийскую символику, звонки и переписку с российскими абонентами в телефоне.

В обоих случаях подозрительных лиц доставили в отделение полиции. Также информацию передали сотрудникам СБУ, которые тщательно проверят граждан.