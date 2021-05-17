В Днепре полицейские избили коллегу, который собрался жаловаться на коррупцию и произвол в управлении (видео)

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Телеканал D1.

По словам потерпевшего, старшего сержанта Максима Колыняка, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что, по словам Колыняка, вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Маслюка — замначальника УПП в Днепропетровской области. У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.

Колыняк с разбитым лицом вырвался из здания полиции и вышел с помощью телефона в прямой эфир в одной из соцсетей. Он вызвал на место инцидента следственно–оперативную группу.

По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата.