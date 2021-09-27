В Днепре полицейские задержали мужчину, которого разыскивала СБУ за терроризм

В Днепре патрульные обнаружили мужчину, которого разыскивала СБУ.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

25 сентября около 03:00 на спецлинию «102» позвонили врачи скорой помощи. Они сообщили, что мужчина, которому они оказывают медицинскую помощь, ведет себя крайне агрессивно и неадекватно.

На место вызова прибыли патрульные. Как выяснилось, в один из супермаркетов на улице Семафорной зашел пьяный мужчина с окровавленным лицом. Охрана магазина вызвала скорую. Когда медики попытались оказать первую помощь мужчине, он начал себя агрессивно вести. Когда патрульные прибыли, он не успокоился — его задержали, применив физическую силу и наручники. Во время выяснения личности гражданина оказалось, что он находится в розыске управлением СБУ за создание террористической группы или организации.