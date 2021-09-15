В Днепре при взрыве авто на Богдана Хмельницкого погибли пресс-секретарь ГСЧС Днепропетровщины и ветеран АТО — СМИ

По предварительной информации, одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Второй погибший — ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, трагедия произошла недалеко от горбольницы №16 на проспекте Богдана Хмельницкого.

В какой-то момент Nissan взорвался. Водитель погиб — от взрыва ему оторвало половину туловища. Основная версия произошедшего — террористический акт.

Редакция «Днепра оперативного» приносит искренние соболезнования семье погибших.