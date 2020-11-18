В Днепре пьяная женщина разбила сковородкой автомобиль (фото)

В Днепре на жилом массиве Тополь-2 нетрезвая женщина ночью разбила стекла автомобиля Daewoo Lanos.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел сегодня, 18 ноября. Пьяная женщина в расстроенных чувствах вышла из квартиры во двор жилого дома и сковородкой повредила автомобиль Daewoo. Неизвестно, чем была так опечалена горожанка, и в чем провинилась машина, но у автомобиля оказалось разбито переднее и заднее стекла. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экипаж скорой помощи. Женщина получила травму руки, но от госпитализации отказалась. Правоохранители установили личность погромщицы. Ею оказалась 41-летняя уроженка Днепра. Теперь ей придется возместить ущерб автомобилисту и ответить за буйство эмоций перед законом.