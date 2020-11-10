В Днепре пьяный водитель Infiniti угрожал патрульным за отказ брать взятку

В Днепре нетрезвый водитель автомобиля Infiniti предложил остановившим его патрульным полицейским взятку в размере 100 долларов США и 500 гривен, и затем начал угрожать правоохранителям.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вчера поздно вечером на проспекте Яворницкого, напротив здания № 88. По имеющейся информации, 35-летний водитель автомобиля Infiniti не остановился на стоп-линии и продолжил движение, таким образом нарушив ПДД. Данное нарушение увидел экипаж патрульной полиции, передвигавшийся на служебной машине. Патрульные с применением проблесковых маячков и громкоговорителя заставили нарушителя остановиться. При общении с водителем полицейские обнаружили, что тот имеет все признаки алкогольного опьянения. Также обнаружилось, что мужчина не имеет при себе водительского удостоверения — водитель объяснил, что был лишен прав на вождение ранее.

На предложение пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина ответил категорическим отказом. Вместо этого он предложил патрульным взятку в размере 100 долларов США и 500 гривен за то, чтобы «решить вопрос на месте». Несмотря на замечания правоохранителей о том, что за предложение направомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность, мужчина продолжал настаивать на своем. Также водитель дорогой иномарки начал угрожать полицейским физическим воздействием и вмешательством неких «влиятельных» лиц. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Днепровского отдела полиции для фиксации данного правонарушения и дальнейшего разбирательства.