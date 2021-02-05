В Днепре семейная пара мошенников купила квартиру на деньги «кинутых» ими людей

В Днепре семейная пара мошеннических путем завладела деньгами многих людей и на эти средства купила квартиру в новостройке: по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, 46-летний мужчина со своей 42-летней супругой под разными предлогами одолжили у многих людей денежные средства, с обещанием вернуть их через пару недель. В итоге насобирали мошенники достаточно крупную сумму, на которую купили квартиру в новостройке на жилом массиве Парус на улице Гидропарковой. Стоила квартира в новостройке 30 000 долларов.

Мошенники одалживали деньги у всех, кого только знали — родственников, друзей, знакомых, соседей, уже зная, что отдавать их не будут. От обманных действий семейной пары пострадали многие люди.

Обманутые таким образом люди написали заявление в полицию. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4, ст. 190 УК Украины (Мошенничество в особо крупных размерах). Причем количество людей, которых обманули мошенники, постоянно растет.

Биография обманщиков, в отношении которых открыто уголовное производство за мошенничество, весьма интересна. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и незаконное хранение оружия, а его супруга — за незаконный оборот наркотиков. То есть сами мошенники уже имели серьезные проблемы с законом в прошлом. Но люди, которых «кинули» эти обманщики, переживают, что дело по факту мошенничества может закончиться ничем, так как мать мужчины работает в правоохранительном органе специального назначения, и может «прикрыть» преступные действия своего сына.