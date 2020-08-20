В Днепре ссора между мужчинами закончилась стрельбой: пострадавшего госпитализировали (Фото)
В Днепре мужчина выстрелил из пистолета знакомому в ноги.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
Инцидент произошел 18 августа в Новокодакском районе. Выяснилось, что между потерпевшим и двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил 33-летнему горожанину в ноги. Его госпитализировали.
Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 42-летний и 23-летний местные жители. Мужчин задержали. В ходе обысков правоохранители обнаружили гранату Ф-1, два пистолета, кастет, нож и 26 слип-пакетов с таблетками неизвестного происхождения.
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