В Днепре супруги организовали в своем доме производство «палёнки» (фото)

В Днепре супружеская пара в своем доме организовала производство фальсифицированного алкоголя для дальнейшей его продажи в торговых точках города: полиция пресекла незаконную деятельность «предпринимателей».

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НПУ в Днепропетровской области.

Вчера, 11 сентября 2020 года, во время проверки оперативной информации полицейские Соборного отделения полиции выявили факт незаконного изготовления, реализации фальсифицированной продукции и безакцизных товаров на территории города.

Правоохранители установили, что супружеская пара организовала в собственном доме производство фальсификата. В результате осмотра помещения, полицейские изъяли 180 литров самодельных алкогольных напитков, емкости с сырьем для их приготовления и аппарат для изготовления алкоголя.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 204 УК Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), проводится дальнейшая проверка.