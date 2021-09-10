В Днепре трое мужчин распространяли через файлообменники порно

В Днепре полиция задержала трех мужчин в возрасте 41, 46 и 58 лет за распространение детского порно в сети Интернет.

Как сообщает главное управление национальной полиции Украины в Днепропетровской области, мужчины начали свою деятельность в 2019 году, передает Depo.Днепр.

Порнографические материалы с детьми размещались на файлообменнике.

В квартирах мужчин были проведены обыски. У них изъяли компьютерное оборудование, фотоаппарат с флэш носителем и три мобильных телефона.

Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертиз, после получения результатов которых будет решаться вопрос об уведомлении мужчинам о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.