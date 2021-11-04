В Днепре ужесточили приговор горе-мамаше, которая бросала детей в окно парализованной свекрови

В Днепре суд признал виновной 30-летнюю женщину, которая три года назад убила по неосторожности своего ребенка. Обвиняемая проведет в тюрьме 6 лет.

Об этом сообщает “Днепр оперативный”, ссылаясь на пресс-релиз прокуратуры Днепропетровской области.

В ноябре 2018 года мать с двумя младенцами пришла к своей частично парализованной свекрови, чтобы оставить детей под ее присмотром. Между женщинами случился конфликт, после чего родительница бросила детей в дом через окно. Один из младенцев получил тяжелые травмы, при этом мать не вызвала на место медиков для оказания помощи. Впоследствии, ребенок умер.

Свою вину виновная признала не полностью. Ей назначили 4 года лишения свободы. Однако прокуратура обжаловала решение суда и настояла на увеличении срока заключения. При повторном рассмотрении дела судьи избрали более жесткое наказание в виде шести лет заключения.