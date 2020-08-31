В Днепре вручили подозрение мужчине, который избил полицейского
В Днепре мужчине, который нанес телесные повреждения полицейскому при исполнении служебных обязанностей, вручили подозрение.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
«Сегодня, 30 августа, следователи, по согласованию с прокуратурой Днепропетровской области, вручили мужчине письменное подозрение в совершении данного правонарушения», — сообщили правоохранители.
По данным полицейских, гражданин 1973 года рождения обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Так, событие произошло 26 августа в Днепре.
«Во время охраны общественного порядка указанный гражданин, провоцируя конфликтную ситуацию и не реагируя на замечания правоохранителей, нанес несколько ударов полицейскому», — отметили в полиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.Tweet