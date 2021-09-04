В Днепре задержали мужчину, который зарезал 34-летнюю женщину

Полицейские Днепра задержали 30-летнего мужчину, который ударил женщину ножом в живот. Пострадавшая умерла в больнице.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Напомним, преступление произошло 2 сентября возле магазина «АТБ» на Донецком шоссе. Как установили правоохранители, между мужчиной и женщиной произошла ссора, в результате которой он нанес потерпевшей ножевое ранение в живот, после чего скрылся с места преступления. Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли вещественное доказательство — нож.

Оперативники отделения полиции №2 совместно с сотрудниками уголовного розыска Днепровского районного управления полиции разыскали и задержали причастного к преступлению мужчину. Им оказался 30-летний местный житель.

В пятницу, 3-го сентября, стало известно, что пострадавшая умерла в больнице.

Мужчине объявили о подозрении по 121 статье Уголовного кодекса Украины — тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Далее его ждет следствие и суд. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет тюрьмы.