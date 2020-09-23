В Днепре злоумышленники продавали психотропы из России под видом БАДов

В Днепре полицейские перекрыли канал контрабанды и продажи психотропов из России.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Как выяснилось в ходе расследования, к сбыту психотропных препаратов причастны мужчина и женщина из Днепра. Они продавали наркотики через интернет-магазин под видом БАДов. 48-летняя гражданка была менеджером магазина и предлагала клиентам купить препараты для лечения разных болезней, повышения иммунитета и похудения. Мужчина выполнял роль курьера и через почтовую службу рассылал психотропы по всей Украине. Установлено, что препараты содержали психотропные вещества сибутрамин и фенобарбитал. Их завезли в Украину контрабандой из России.

22 сентября полицейские провели санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников. Там они обнаружили 1500 таблеток, более 300 ампул и коробки с лекарственными средствами, которые содержат психотропные вещества. Также стражи порядка нашли почти 500 тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчину задержали. После экспертизы будет решаться вопрос о задержании женщины.