В Дніпрі затримали чоловіка, який в автомобілі перевозив зброю та боєприпаси (фото)

У затриманого правоохоронці вилучили автомати АКС-74, набої, гранати «Ф1», «РГД» та запали.

27 березня поліцейські зупинили автомобіль Hyundai Tucson в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро. Під час огляду салону автівки правоохоронці виявили сумку, в якій знаходилась автоматична зброя — 5 автоматів АКС-74, 6 магазинів до них, один з яких споряджений 30 набоями та папери з чорновими записами.

Під час обшуку за місцем мешкання 60-річного чоловіка працівники поліції вилучили ще магазини до автомата АКС-74, 110 набоїв, 6 гранат Ф1, 2 гранати РГД та 8 запалів.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

#stoprussia

Національна поліція України