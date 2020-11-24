В Донецкой области юный подонок убил таксиста и угнал его автомобиль

В Донецкой области 16-летний житель Волновахского района обвиняется в умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством. По предварительным данным, парень нанес жертве 38 ножевых ранений.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

«Досудебным расследованием установлено, что в ночь на 22 июля 2020 года юноша, находясь в с. Урзуф Мангушский района, нанял для поездки домой такси, но, прибыв на место назначения, отказался платить за проезд», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, на этой почве между ним и 53-летним водителем возникла ссора, в ходе которой пассажир несколько раз ударил таксиста руками по голове и туловищу, от чего последний потерял сознание, а затем оттащил его к ближайшему водоему. Когда пострадавший пришел в себя, злоумышленник нанес ему 38 ножевых ударов в область туловища и бросил умирать. После этого несовершеннолетний завладел транспортным средством погибшего, которое впоследствии продал.

Отмечается, что под процессуальнім руководством Волновахской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 16-летнего жителя с. Ольгинка Волновахского района, который обвиняется в умышленном убийстве и незаконном завладении транспортным средством. Ему инкриминируют нарушение пункта 4 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») и части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»).