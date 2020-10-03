В Донецкой области задержали на взятке начальника отделения управления водных ресурсов

Начальник отделения Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов разоблачен при получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“В сентябре 2020 года начальник одного из отделений Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов требовал у частного предпринимателя неправомерную выгоду за решение вопроса о предоставлении в аренду 3-х складских помещений для хранения продовольственных товаров в городе Славянске. „Решение“ указанного вопроса должностное лицо оценило в 18 600 грн. Злоумышленник разоблачен при получении второй части взятки”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрания меры пресечения.

“Проверяются факты причастности других лиц к указанному правонарушению”, — добавили в прокуратуре.