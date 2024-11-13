В Донецькому суді викрили схему уникнення мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми

Працівники ДБР викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, колишній правоохоронець.

За 3 тисячі доларів США він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення «клієнта» та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином встановлювався факт самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років. При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг.

Такі судові ухвали безпідставно забезпечували не лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам, які не мали такого права, а й давали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

12 листопада 2024 року помічнику судді повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, слідчими перевіряється причетність до вчинення протиправних дій працівників вищевказаної судової установи, у тому числі суддів та керівництва суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР