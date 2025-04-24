В ДТП на Чернігівщині травмувались 28-річна водійка та двоє малолітніх дітей (фото)

Сьогодні зранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Холми-Хлоп’яники сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали люди.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річна жінка керуючи автомобілем “Opel” не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечної швидкості руху та здійснила зіткнення з придорожнім деревом.

Внаслідок автопригоди водійка легковика та двоє дітей віком 5 років та 4 місяці отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Корюківської окружної прокуратури відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжкі тілесні ушкодження).

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області