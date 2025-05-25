В ДТП на Харківщині загинули жінка та трирічна дівчинка. Водій-винуватець покінчив з собою (фото)

Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху.

Аварія сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу.

Кермувальники інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Поліція Харківської області