В ДТП у Немирівському районі загинуло подружжя, їх 10-місячна дитина – у лікарні (фото)

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Daewoo Lanos, 37-річний житель м. Кривий Ріг, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volksvagen Golf під керуванням 54-річного мешканця Чернівецької області.

Водій та 35-річна пасажирка Daewoo загинули на місці події, їхня десятимісячна дитина доставлена до лікарні.

Також зазнали травмувань керманич та 53-річна пасажирка Volkswagen.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини ДТП та остаточні причини.

Відділ комунікації поліції Вінницької області