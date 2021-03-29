В ДТП у Святошинському районі столиці загинуло двоє людей (фото)

Смертельна автопригода сталася у Святошинському районі столиці. У результаті водій та пасажир легковика загинули на місці, а іншого постраждалого доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Сьогодні близько 16.00 години до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на Новоірпінській трасі за участі легковика та мікроавтобусу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські, медики та рятувальники.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Москвич» виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з мікроавтобусом «Рено Мастер». В результаті автопригоди загинули водій та пасажир легковика. Ще одного пасажира «Москвича» рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів та передали лікарям. Водій мікроавтобусу отримав тілесні ушкодження.

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, які опитують свідків автопригоди. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва