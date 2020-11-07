В Екатеринбурге хозяин домашней вечеринки застрелил трех человек и покончил с собой человека

В Екатеринбурге в ночь на 7 ноября были застрелены трое участников домашней вечеринки — их тела со следами огнестрельных ранений были обнаружены в квартире многоэтажного дома на Социалистической улице.

Парень, расстрелявший друзей из карабина «Сайга», также покончил с собой, сообщают российские Telegram-ресурсы.

Личности погибших уже установлены — самой младшей из них было 19 лет. Еще одна пострадавшая — 17 лет — была прооперирована и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в квартире находилась 16-летняя девушка по имени Мария, она в результате стрельбы не пострадала.

Управление Следственного комитета РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство двух и более лиц»).

«На месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий», — сообщили в пресс-службе управления журналистам ресурса 66.ru.

Согласно данным правоохранителей, погибший был охранником ЧОП, на него были зарегистрированы травматический пистолет МР-80−13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К.

«Юные дамы накануне роковой ночи гуляли в районе ТРЦ „Радуга парк“. С мужчинами они познакомились через Интернет. Те за ними приехали на легковом автомобиле, после чего компания уехала к Дмитрию. Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР», — озвучил данные о случившемся спикер ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»