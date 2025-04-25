В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком

У своїх свідченнях футболіст заявив, що сховався під ліжком, коли почув, що хтось ламає вхідні двері

Дружина еквадорського футболіста Джексона Родрігеса та його п’ятирічна дитина були викрадені невідомими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Вночі в середу, 23 квітня, невідомі чоловіки увірвалися до будинку у місті Гуаякіль у пошуках 26-річного захисника «Емелека».

Згідно з інформацією поліції, у своїх свідченнях футболіст заявив, що сховався під ліжком, коли почув, як хтось ламає вхідні двері. У підсумку, злочинці викрали дружину та дитину Родрігеса.

За даними поліції, Родрігес побачив з вікна, що невідомі пересувалися на сірому пікапі.

Тепер футболіста охороняє поліція. Розпочата пошукові операції, щоб знайти його сім’ю.