В Еквадорі невідомі викрали дружину та дитину футболіста, сам він ховався під ліжком
У своїх свідченнях футболіст заявив, що сховався під ліжком, коли почув, що хтось ламає вхідні двері
Дружина еквадорського футболіста Джексона Родрігеса та його п’ятирічна дитина були викрадені невідомими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.
Згідно з інформацією поліції, у своїх свідченнях футболіст заявив, що сховався під ліжком, коли почув, як хтось ламає вхідні двері. У підсумку, злочинці викрали дружину та дитину Родрігеса.
Тепер футболіста охороняє поліція. Розпочата пошукові операції, щоб знайти його сім’ю.Tweet