В «Епіцентрі» торгують плитоносками, які безкоштовно виробляють для ЗСУ у Львові?

Продукція, яку Львівський оборонний кластер безкоштовно передає українській армії та службам, опинилася на полицях магазинів.

Як розповів голова правління Львівського оборонного кластеру Максим Плєхов, одразу кілька волонтерів повідомили про те, що в мережі торговельних центрів “Епіцентр” продають бронежилети, схожі на ті, які виробляє ЛОК. За допомогоюю внутрішьої системи ідентифікації вдалося встановити, що чохли для цих бронежилетів дійсно виробив Львівський оборонний кластер.

Плєхов зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення росії Міністерство оборони України визначило Львівський оборонний кластер основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів.

За словами голови правління, Львівський оборонний кластер не бере коштів за бронежилети, їх не продають. Для здійснення статутної діяльності приймаються лише благодійні внески. Бронежилети виготовляються за гроші донаторів і передаються до Сил логістики Міноборони, органів державної влади та місцевого самоврядування, напряму у військові частини або через організації, які звертаються до ЛОК і організовують логістику.

Станом на 17 травня кластер передав вже понад 30 тисяч бронежилетів.

Втім, продукція, яку ЛОК безкоштовно передає українській армії та службам, опинилася на полицях магазинів.

“Знаючи як влаштована система співробітництва “Епіцентру” з постачальниками, дуже сподіваємося, що поважна компанія непричетна та у даному інциденті стала жертвою торговців совістю.

Тому для запобігання схожих ситуацій у майбутньому просимо усі компанії, до яких передається на реалізацію продукція військового призначення, ретельно перевіряти та ідентифікувати її”, — підсумував Максим Плєхов. // Діло