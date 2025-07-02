В Естонії засуджено молдован, які на замовлення рашистів підпалили ресторан «Слава Україні»

Один з них може вийти на свободу вже наступного місяця.

У Таллінні суд визнав двох громадян Молдови винними у підпалі ресторану Slava Ukraina та інших злочинах. Правоохоронці встановили, що підпал закладу вчинили на замовлення російських спецслужб, передає ERR.

Зазначається, що вирок винесли двом чоловікам, обох звати Іван Кіхаял. Старший — 1987 року народження, а молодший — 1992-го. Першого визнали винним лише у псуванні чужого майна. Йому призначили 6 місяців вʼязниці, вже у серпні він може вийти на свободу. Другого ж звинуватили у шпигунстві та скоєнні диверсійних атак на користь Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ) та призначили покарання у вигляді 6,5 років вʼязниці. Обидва пішли на угоду зі слідством.

Згідно з версією слідства, молодший Іван Кіхаял встановив зв’язок із представниками ГРУ не пізніше червня 2024 року, а у грудні вже підпалив магазин в естонському селі та зафіксував це на відео. За виконання російського завдання він отримав винагороду у вигляді 1975 доларів.

Потім ті ж росіяни доручили йому підпалити ресторан “Слава Україні” у Таллінні. Держпрокуратура Естонії вважає, що обʼєкт вибрали через його символічність. У рамках цього завдання агент залучив свого старшого тезку. Підпал вони скоїли у ніч на 31 січня: старший розбив вікно, розлив каністру з пальним і підпалив будинок, а молодший усе знімав на відео та виклав на YouTube, аби викликати резонанс та залякати місцевих.

“Згідно з офіційними доктринами РФ, країни НАТО, включаючи Естонію, розглядаються як військова загроза, і проти них допустимо використовувати “асиметричні методи” — кібератаки, дезінформацію, підриви та диверсії”, — вказали у прокуратурі. // Дзеркало тижня