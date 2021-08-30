В філії «Укрзалізниці» нараховували ₴2 млн. зарплати людям, які не виходили на роботу

Харківське управління Служби безпеки викрило схеми привласнення заробітних плат працівників однієї з філій “Укрзалізниці”. Держава втратила 2 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.

Зазначається, що керівництво філії нараховувало заробітну плату працівникам, які фактично не перебували на робочих місцях.

За попередніми оцінками, держава зазнала збитків на майже 2 мільйони гривень. Під час обшуків робочих місць фігурантів справи правоохоронці вилучили документи та відомості про облік робочого часу. Ці матеріали стали основним доказом незаконної діяльності.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. // Букви