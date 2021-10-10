В ГО «Молоді ветерани» заперечили будь-яку причетність до пікетування будинку Порошенка

Засновник ГО «Молоді ветерани» Євген Олексенко заявив, що члени його громадської організації не причетні до пікетування будинку п’ятого президента Петра Порошенка в Козині (Київська область).

Про це він сказав у коментарі #Буквам.

Так, на запитання щодо можливої участі членів ГО у акції під будинком п’ятого президента Олексенко сказав наступне: “Хочу зазначити, що це була провокація стосовно нашої організації, оскільки “Молоді ветерани” займаються проєктами допомоги воїнам АТО, і ніколи би не пішли на те, щоб бути в протистоянні з ветеранами. Такого не буває. Це була провокація”.

“Людина, яка заявила, що ми саме ми були під будинком Порошенка, не є членом нашої організації, і ми до останнього не були в курсі. Я сам із Запоріжжя, а співзасновник із Києва. Ми самі цього не знали”, – сказав Євген Олексенко, підкресливши, що їхня ГО засуджує цю акцію.

Нагадаємо, 9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

На відео, які оприлюднив блогер Андрій Луганський видно, що мітингувальниками є підлітки.

Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що “Європейська солідарність” вимагає від Уповноваженого з прав дитини зреагувати на участь неповнолітніх у проплачених акціях.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.